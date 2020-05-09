Президент Владимир Зеленский инициирует установление четырех мемориальных колоколов в разных регионах Украины, символизирующих Память, Победу, Мир и Единство.

"75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы его защищаем", - заявил он.

Зеленский отметил, что это все страницы истории Украины, сплачивают и делают украинцев сильнее.

"Сегодня с верой в нашу цель я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера (8 мая - ред.) я был на Луганщине, возле первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти", - сообщил глава государства. Президент добавил, что, сегодня находится на Закарпатье, "рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков", здесь, по его словам, будет установлен Колокол Победы. "Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе. И в момент, когда в Украине наступит мир, и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлит в нашем сознании: "Помните, что единство - это залог нашего мира и нашей победы", - резюмировал глава государства.