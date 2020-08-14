Зеленський обговорив із Нетаньяху ситуацію на Донбасі та коронавірус

Глава держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр- міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, під час якої обговорили перемир'я на Донбасі та ситуацію з пандемією коронавірусу.

Про це 14 серпня повідомляє пресслужба глави держави.

На початку розмови голова ізраїльського уряду привітав досягнуті домовленості щодо встановлення всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування на сході України та прогрес у виконанні Мінських угод.

Зеленський, своєю чергою, поінформував співрозмовника про безпекову політику і гуманітарної ситуації в Донбасі. Він зазначив, що на лінії розмежування фіксуються окремі випадки порушення режиму тиші з боку сепаратистів, проте в цілому режим припинення вогню триває, і одна з важливих домовленостей, досягнутих лідерами країн Нормандського формату за результатами грудневого саміту в Парижі, виконується.

Також глава держави привітав Нетаньяху з важливою для регіональної безпеки подією - досягненням домовленостей про нормалізацію відносин між Державою Ізраїль та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

"Це - історичне досягнення і яскравий приклад можливостей діалогу і дипломатії, якому можуть наслідувати інші країни регіону, - сказав президент.

Нетаньяху зазначив, що Ізраїль уклав не першу мирну угоду з арабською країною, і висловив надію, що будуть й інші мирні угоди та кінець кінцем в регіоні запанує мир.

Сторони також обговорили заходи, що вживаються уряди двох країн для боротьби з пандемією COVID-19. Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про те, що в Україні за добу зафіксовано черговий антирекорд захворюваності коронавірусною хворобою і в країні діє адаптивний карантинний режим.

Президент України також наголосив на зацікавленості української сторони в закупівлі ізраїльської вакцини проти коронавірусу, яка зараз проходить випробування в Ізраїлі, для своїх громадян.

"Україна має бути серед друзів Ізраїлю, які першими зможуть долучитися до дослідження і використання вакцини, - зазначив Володимир Зеленський.

Під час розмови говорили про активізацію торгового співробітництва між Україною та Ізраїлем. Нетаньяху повідомив, що його уряд найближчим часом завершить ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем і Україною. Володимир Зеленський привітав цей крок.

Він також розповів, що Кабінет Міністрів України працює над тим, щоб надати святам Песах, Ханука і Рош-га-Шана державного статусу.

Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху відвідати Україну з візитом. У відповідь глава ізраїльського уряду зазначив, що буде радий бачити главу української держави з візитом в Ізраїлі.

Нагадаємо, влада України в цьому році має заборонити приїзд десятків тисяч паломників-хасидів в Умань для святкування свята Рош-га-Шана.

Раніше стало відомо, що в Ізраїлі суд дозволив обвинуваченому в корупції прем'єру Нетаньяху сформувати уряд За матеріалами Слово і Діло..