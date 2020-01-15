Зеленский объявил о подготовке к новому обмену пленными с ОРДЛО

Украина готовится к новому обмену пленными и удерживаемыми лицами с так называемыми "республиками" на территории Донбасса

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что сейчас в Киеве занимаются подготовкой новых списков на обмен. По словам Зеленского, он обеспокоен невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" на Донбассе.

Напомним, предыдущий обмен состоялся 29 декабря.

Как сообщала "ДС", 14 января представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма заявил, что выполнению политической части минских соглашений должно предшествовать обеспечение безопасности в Донбассе.