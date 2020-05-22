Зеленський присвоїв Героя посмертно загиблому на Донбасі комбату "Луганська-1"

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковнику поліції Сергію Губанову, який загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 21 травня, інформує пресслужба президента.

"Ми втратили легендарного командира батальйону "Луганськ-1". Сергій Губанов був одним з тих луганських міліціонерів, які навесні 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні. Він мріяв, щоб над Луганськом знову майорів синьо-жовтий прапор. Настане день, і ця мрія обов'язково здійсниться. Вічна пам'ять нашому герою!" - цитує президента України його пресслужба.

Командир батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов загинув під час виконання завдання командування штабу операції Об'єднаних сил у Новоайдарському районі Луганської області.

Увечері 20 травня на міні підірвалися четверо співробітників батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1". Комбат загинув, ще троє бійців отримали важкі поранення.

За матеріалами LB.ua