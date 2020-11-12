Зеленський заявив, що комплексні рішення стосовно КС будуть представлені вже найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у тих суддів Конституційного суду, які своїми рішеннями могли скасувати важливі для країни реформи, нічого не вийде, а найближчим часом будуть представлені комплексні рішення для врегулювання ситуації навколо КС.

"Почнемо з кіно, яке країна, на жаль, змушена дивитися вже кілька тижнів поспіль. Кіно про 11 людей, багатоходівках, аферах, авантюрах. Ні, це не "11 друзів Оушена", це рімейк, створений за підтримки Конституційного суду України, - "11 друзів Тупицького". Актори не гірше голлівудських зірок. Принаймні, судячи з майна пана Тупицького і його родини, він не поступається таланту Джорджа Клуні або Бреда Пітта", - сказав він у відеозверненні, опублікованому в четвер на офіційній сторінці глави держави в Фейсбук.

Зеленський зазначив, що 11 суддів КС своїми рішеннями дійсно могли скасувати важливі реформи і залишити країну без важливої фінансової підтримки. "І нам, як суспільству і країні, такі сюжетні повороти точно не потрібні, і, соррі за спойлер, у них нічого не вийде. Поки ми погасили пожежу, але сірники залишилися в руках шкідників у мантіях", - сказав він.

Президент зазначив, що українська влада спільно з міжнародними партнерами працює над комплексними рішеннями для відновлення довіри до судової системи загалом і перезапуску Конституційного суду зокрема.

"Потрібно вирішити проблему системно, щоб у продюсерів цього кіно не було можливості зробити сіквел, трилогію або багатосерійну "мильну оперу", - наголосив він.

Зеленський анонсував, що перші результати роботи Комісії з правової реформи при президенті будуть представлені через тиждень.

"Весь процес буде максимально прозорим, із залученням всього суспільства. Ми дійсно потребуємо реальних перетворень у судовій системі нашої країни. Сьогодні відповідно до деяких досліджень рівень довіри українців до суду лише трохи краще, ніж до каналу Russia Today. Це потрібно міняти, а особливо коли ми говоримо про суддів Конституційного суду, які щомісяця отримують зарплату $ 14 тис. кожен. Це більше, ніж зарплата за рік у більшості громадян України, і, до речі, ніж у президента України теж", - сказав він.

Джерело: https://www.facebook.com/zelenskiy95.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.