Зеленський змінив свого представника в Кабміні

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Перевезенцева від виконання обов'язків свого представника в Кабінеті міністрів.

Відповідний указ No 139/2020 від 14 квітня розміщений на сайті глави держави.

"Увільнити Перевезенцева Олексія Юрійовича від виконання обов'язків представника президента України у Кабінеті міністрів України", - йдеться в документі.

Іншим указом від 14 березня Зеленський поклав виконання обов'язків представника президента в уряді на координатора Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабміном Володимира Кладієва (поза штатом).

Перевезенцев був призначений на посаду представника президента в уряді 11 листопада 2019 року. За матеріалами УНІАН.