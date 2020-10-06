Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром".

Відповідний указ No422/2020 від 6 жовтня опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Абромавичуса Айвараса з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", - сказано в документі.

Іншим указом No423/2020 Зеленський призначив Ігоря Фоменка виконувачем обов'язки гендиректора "Укроборонпрому".

Ігор Фоменко в "Укроборонпромі" від 22 листопада 2019 року обіймає посаду заступника генерального директора з виробництва. Працював на Луганському акумуляторному заводі, Луганському станкобудівному заводі, який було реорганізовано та перетворено в Луганський патронний завод. Обіймав керівні посади на Луганському патронному заводі, у Холдинговій компанії АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group.

Отримав ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина), пройшов курси Executive Education в Harvard Business School та INSEAD.

Президент Володимир Зеленський призначив Абромавичуса на посаду гендиректора "Укроборонпрому" 30 серпня 2019 року.

У липні в інтерв'ю LB.ua віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський виступив за зміну керівництва концерну "Укроборонпром". Він наголосив, що в рамках реформування концерну "повинен бути серйозно змінений" менеджмент. Уруський підкреслив, що підтримує корпоративне управління в концерні, але хоче бачити там фахових людей. За матеріалами LB.ua