Зустріч "нормандської четвірки" на рівні голів МЗС планується у вересні, - Кулеба

Зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) планується у вересні, після зустрічі радників лідерів країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"План полягає в тому, щоб міністри зустрілися після того, як зустрінуться радники лідерів "нормандського формату". Станом на зараз зустріч радників запланована, триває активна підготовка до неї. Буквально, сидячи у Верховній Раді я час від часу відволікався на листування з колегами щодо підготовки до цієї зустрічі. Тому, як тільки радники зустрінуться, ми побачимо, як мине ця зустріч, чи буде досягнуто результатів, і я думаю, що якщо не станеться на цій зустрічі нічого форс-мажорного, буде створено умови і для зустрічі міністрів закордонних справ", - сказав Кулеба.

За його словами, глави МЗС, як і раніше, налаштовані на проведення цієї зустрічі у вересні.

"І я, і мої німецький та французький колеги налаштовані на проведення цієї зустрічі у вересні. І, наскільки мене поінформували мої колеги, яких я згадав, російський міністр Сергій Лавров також не заперечує проти проведення такої зустрічі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" була запланована на 28 серпня, однак пізніше її перенесли на невизначений термін. Причиною назвали відрядження радника президента Франції. Однак, журналіст Денис Казанський, залучений до роботи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі як представник ОРДЛО, повідомив, що зустріч нібито була зірвана російською стороною.

В Офісі президента України прокоментували перенесення зустрічі радників очільників країн і зазначили, що сподіваються на те, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться.

За матеріалами LB.ua