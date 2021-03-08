8 березня жінки взяли участь у феміністичному марші в різних містах України

За словами організаторів акції, на такі ж марші вийшли люди ще у 14 містах України.

Усім маршрутом, що рухалася колона, люди несли банери на підтримку прав жінок щодо гідної оплати праці, соціального становища, а також з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами).

"Забула запитати, як маю виглядати"

"Права жінок = права людини"

"Б'є - значить стаття"

"Фемінізм = гуманізм"

"У бідності жіноче обличчя"

Учасники та учасниці акції рухалися організованою колоною, їх по обидва боки охороняли кордони поліції.

Люди пройшли до Майдану Незалежності, а потім до Поштової площі, де і розійшлися.

Львівські феміністки також організовували марші за права жінок.

Аби уникнути сутичок із противниками феміністичного руху, ходу супроводжує поліція

8 березня центром Львова пройшов уже традиційний феміністичний марш, організований ГО Центр "Жіночі перспективи", із закликом належно ставитися до прав жінок різних соціальних статусів та ратифікувати Стамбульську конценцію. Ходу супроводжували кілька десятків поліцейських.

Марш розпочався о 13:00 біля міської Ратуші і пройшов за маршрутом: площа Ринок - площа Катедральна - вул. Беринди - проспект Свободи - львівська Опера - проспект Свободи - вул. Беринди - пл. Катедральна - пл. Ринок.

До ходи долучилися кілька сотень учасників та учасниць, які тримали власноруч зроблені плакати з різними гаслами: "Звалили Леніна, звалимо і патріархат", "Ти кепкуєш над нами сьогодні, а твоя донька подякує нам вже завтра", "Не хочу боятись темряви", "Рівність - теж традиція", "Львів - місто прав людини", "Сам ти слабка стать", "Я буду незручною для тебе, якщо так зручно мені".

8 березня полтавки також долучилися до Маршу жінок - акції, покликаної привернути увагу до проблем та проявів нерівності, з якими досі жінка стикається в сучасному суспільстві. Марш жінок - всеукраїнська ініціатива, до акції долучаються тисячі мешканців в усіх куточках України. У Полтаві акція відбулася вдруге. Узяли участь в ній і чоловіки. Розпочали з невеликого мітингу в Корпусному парку, а фінішували на Білій альтанці, пройшовшись із транспарантами та гаслами вулицею Соборності.