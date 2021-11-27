Амбасадорка Великобританії в Україні спростувала інформацію про відправлення в Україну 600 британських військових

Опублікована у ЗМІ інформація про плани відправити в Україну 600 британських військових не відповідає дійсності. Про це амбасадорка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила телеканалу "Україна 24" в інтерв'ю, фрагмент якого було опубліковано 27 листопада.

Про те, що на тлі загрози вторгнення військ Росії Великобританія готова відправити в Україну до 600 військовослужбовців, зокрема 400 десантників, писала 13 листопада британська Mirror. Джерело видання стверджувало, що військові вже готові до відправлення, а їхнє обладнання упаковано.

"Мені здається, це лише припущення військового кореспондента, адже насправді Великобританія, як і багато інших держав, має війська і ці війська можна відправити в будь-яку частину світу. Проте поки що немає планів відправляти їх в Україну", - прокоментувала Сіммонс.

За її словами, "занепокоєння через військове нарощування - це лише один із аспектів російської агресії".

"Тому питання, що Великобританія чи інші країни можуть зробити, щоб допомогти Україні? Це мають бути розмови не лише про військову загрозу, а й про гібридну", - пояснила Сіммонс. За матеріалами Гордон.