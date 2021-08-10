Армія готова дати відсіч агресору в разі вторгнення - Генштаб ЗСУ
Збройні сили України готові оборонятися і дати відсіч агресору в разі повномасштабного вторгнення і спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об'єктів.
Як передає Укрінформ, про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Валерій Залужний, повідомляє Генштаб ЗСУ в Фейсбуці.
"Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника, як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об'єктів, зокрема оперативних аеродромів", - сказав Залужний.
Головнокомандувач відзначив, що з метою нарощування оперативних спроможностей органами військового управління сил оборони для управління об'єднаним угрупованням військ у ході виконання завдань з оборони визначених районів та об'єктів критичної інфраструктури з 9 по 13 серпня 2021 року одночасно на п‘яти загальновійськових полігонах та на острові Зміїний проводиться командно-штабне тренування з Командуванням об'єднаних сил та іншими органами військового управління Збройних Сил України із залученням підрозділів до практичних дій.
Президент України Володимир Зеленський учора відвідав острів Зміїний у Чорному морі й перевірив готовність військових до його оборони.