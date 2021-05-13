Армія України прийняла на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100". (відео)
Безпілотний розвідувальний літальний апарат "Лелека 100" взяли на озброєння Збройних сил України, заявив міністр оборони Андрій Таран. Про це повідомила пресслужба Міноборони 13 травня.
Зазначають, що "Лелека" був в експлуатації української армії з 2016 року, його неодноразово застосовували в районі проведення операції Об'єднаних сил, і він зарекомендував себе позитивно.
"Достеменний факт, що цей БПЛА допомагає артилерії влучно вражати цілі вже з другого пострілу. Ми прийняли на озброєння зразок, який уже проходив випробування не тільки на полігонах, а й у реальних бойових умовах", - зазначив Таран.
У Міноборони підкреслюють, що передання даних із безпілотника "Лелека 100" відбувається в режимі реального часу, а відеотрансляція - через кодування даних, що виключає можливість його перехоплення стандартними відеоприймачами.
Таран додав, що безпілотники для Збройних сил України виготовлятимуть на основі комплектуючих вітчизняного виробництва. Постачання комплексів у ЗСУ очікують вже цьогоріч.
У травні 2020 року прикордонники провели навчання в Черкаській області з повітряного моніторингу кордону за допомогою "Лелеки 100". Відео навчань опубліковано на YouTube-каналі ДПСУ. За матеріалами "Гордон".