Байден не шкодує про виведення американських військ з Афганістану

Президент США Джо Байден заявив, що він не шкодує про рішення вивести американські війська з Афганістану, який перейшов під контроль бойовиків "Талібану".

"Я повністю підтримую своє рішення. Через 20 років я на власному гіркому досвіді переконався, що для виведення американських військ ніколи не було відповідного часу. Ось чому ми все ще на місці, ми чітко усвідомлювали ризики, ми планували всі непередбачені обставини. Але я завжди обіцяв американцям, що буду відвертий із вами. По правді кажучи, це сталося швидше, ніж ми очікували (зміна влади в Афганістані - ред.) ", - заявив президент США, інформує CNN.

За його словами, метою США в Афганістані було не будівництво держави, а запобігання нападам терористів.

Проте глава Білого дому запевнив, що США нададуть "швидку та рішучу" відповідь, якщо "Талібан" нападе на громадян США або зриватиме евакуацію з Кабула.

Нагадаємо, з травня 2021 року в Афганістані тривають активні воєнні дії. Вони почалися після оголошення США про виведення військ з Афганістану.

У серпні "Талібан" почав захоплювати регіональні столиці, а 15 серпня бойовики взяли під контроль столицю країни Кабул та захопили президентський палац.

Президент Афганістану Ашраф Гані подав та, як і більша частина керівництва держави, втік з країни.

На тлі захоплення влади талібами почалася масова евакуація. Україна евакуювала з Афганістану близько 80 осіб.

Вчора, 16 серпня, сотні людей почали штурмувати пасажирські літаки в Міжнародному аеропорту Кабула. За матеріалами Слово і Діло.