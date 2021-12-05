Байден обговорить з Путіним російські військові дії на кордоні з Україною - Білий дім

У Білому домі підтвердили заплановану на вівторок розмову відеозв'язком між президентами Байденом та Путіним.

"Президент Джозеф Байден матиме розмову по захищеному каналу відеозв'язку з президентом Росії Володимиром Путіни у вівторок, 7 грудня 2021 року. Лідери обговорять широке коло питань американо-російських відносин, в тому числі стратегічну стабільність, кібер та регіональні питання. Президент Байден підкреслить занепокоєння США щодо російських військових дій уздовж кордонів з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться в заяві Білого дому.

За повідомленнями ЗМІ, розвідка США дійшла висновку про наявність у Росії плані наступу на Україну із використанням 175 тисяч військових. У Кремлі у відповідь заявили, що США розгортає спецоперацію із нагнітання ситуації навколо України, удаючись до провокативних дій та брехні.

Раніше колишній посол США у НАТО Іво Даалдер заявив, що метою спілкування Байдена з Путіним є попередження військових дій Росії проти України, і факт розмови не треба сприймати, як поступку Кремлю.

За матеріалами ukrainian.voanews.com