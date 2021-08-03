Bellingcat буде розслідувати загибель Шишова як можливу операцію спецслужб - Грозєв

Смерть глави Білоруського будинку в Україні Віталія Шишова може бути пов'язана з операцією спецслужб, вважає журналіст-розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв. Про це він заявив в ефірі російської радіостанції Ехо Москви і пообіцяв, що Bellingcat буде розслідувати загибель Шишова.

Грозєв заявив, що навіть без попередньої інформації передбачає, що смерть Шишова - не самогубство.

За його словами, Bellingcat вже кілька днів працює над інформацією, що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися в опозиційні білоруські групи в Україні. Тому Грозєв передбачає, що смерть Шишова могла бути вбивством.

"Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - заявив Грозєв.

2 серпня 2021 року Шишов пропав в Києві. За словами його соратників, опозиціонер вийшов на пробіжку і перестав відповідати на дзвінки.

Сьогодні, 3 серпня, Шишова знайшли повішеним.

У поліції заявили, що на тілі Шишова знайдені садна і подряпини, характерні для разового нападу. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ