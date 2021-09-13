Без обмежень карантину. Які привілеї отримають вакциновані (список)

В Україні посилюють карантин. Вакциновані від коронавірусу отримають привілеї.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення Кабміну.

Зокрема, обмеження "жовтої" і "червоної" зон епідемічної небезпеки не будуть поширюватися на ті заклади, в яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати.

Перевіряти відвідувачів закладів потрібно буде за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію, документи будуть доступні в додатку "Дії".

Повний список привілеїв:

Повний список привілеїв:

особи з "жовтим" чи "зеленим" сертифікатом про вакцинацію можуть перетинати кордон без подальшої самоізоляції. Відповідне правило стосується й мешканців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

обмеження червоного рівня не працюватимуть для учасників, працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за умов наявності в усіх учасників "зеленого" сертифікату;

учасників, працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за умов наявності обмеження жовтого рівня не працюватимуть для учасників працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за умов наявності в 80% учасників "зеленого" чи "жовтого" сертифікату.

учасників працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за умов наявності обмеження червоного рівня не працюватимуть для закладів освіти за умов наявності в усіх працівників "зеленого" сертифікату;

закладів освіти за умов наявності в обмеження жовтого рівня не працюватимуть для закладів освіти за умов наявності в 80% працівників "зеленого" чи "жовтого" сертифікату;

Сьогодні Кабінет міністрів провів засідання, на якому погодили нові правила карантину.