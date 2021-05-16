Білорусь запроваджує плату за виїзд в Україну на одній з ділянок кордону

У Білорусі обласна рада депутатів Гомельської області, що межує з Україною, з 1 червня запроваджує місцевий збір за перетин кордону на виїзд транспортом.

Аналогічне рішення прийняли й у Гродненській області, яка межує з Литвою і Польщею.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонкомітету Білорусі, пише РБК- Україна.

Таке рішення влада Білорусі пояснила "боротьбою з коронавірусною інфекцією".

"Місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Республіки Білорусь при виїзді з країни спрямований на боротьбу з коронавірусною інфекцією. З 1 червня його введуть в Гомельській і Гродненській областях", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що збір братимуть з транспортних засобів, технічно допустима максимальна маса яких не перевищує 5 тонн, за винятком колісних тракторів і самохідних машин. Сума збору з транспортних засобів не залежить від кількості пасажирів.

Збір для транспортних засобів до п'яти тонн встановлено в розмірі однієї базової величини - 29 білоруських рублів (приблизно 320 гривень). Його сплата здійснюється водієм транспортного засобу до перетину або при перетині кордону в пунктах пропуску.

"Збір сплачується до доходів відповідного обласного бюджету за місцем розташування пунктів пропуску через кордон. У разі сплати збору до обласного бюджету не за місцем розташування пункту пропуску, через який перетинається кордон, збір не є сплаченим", - заявили у відомстві.

При цьому від сплати податку за наявності підтверджувальних документів звільняються:

- водії, що їдуть на похорон членів сім'ї та близьких родичів, а також ті, що супроводжуватимуть померлих для поховання;

- учасники та інваліди "Великої Вітчизняної війни";

- інваліди I і II груп, а також їх супроводжуючі;

- учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;

- громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування в санаторно-курортні установи.