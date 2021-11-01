Бойовики 14 разів зривали "тишу" на Донбасі, військовий отримав бойову травму

За добу, 31 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Бойову травму отримав український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Операції Об'єднаних сил.

Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Недалеко від Мар'їнки й двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 окупанти залучили міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Новолуганського бойовики два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

З автоматичних станкових гранатометів обстріл проводився в районі Новотошківського.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав бойову травму. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.

Спочатку доби, 1 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.