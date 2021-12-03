Бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранений український військовий
Упродовж минулої доби, 2 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Два з них - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
В напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
В бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.
Біля Водяного противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В районі Катеринівки, що у Луганській області, обстріли здійснювались з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Світлодарська окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 3 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.