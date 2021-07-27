Бойовики на Донбасі облаштовують на передовій нові вогневі позиції - українська розвідка

Бойовики на Донбасі на передовій облаштовують нові вогневі позиції. Про це 27 липня у Facebook повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, російські окупаційні війська проводять інтенсивні заходи з відновлення і нарощування інженерно-фортифікаційного обладнання передових позицій та маскування їхніх елементів уздовж усієї лінії зіткнення.

"Основні зусилля супротивника спрямовані на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв", - ідеться в повідомленні.

Окрім цього, у Міноборони зазначили, що окупанти розмістили на передових позиціях значну кількість протитанкових ракетних комплексів "із метою нанесення втрат особовому складу та руйнування фортифікаційного обладнання підрозділів Об'єднаних сил". За матеріалами Гордон.