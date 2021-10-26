Чергова інформаційна провокація з боку РФ: у ЗСУ заперечили взяття під контроль села на Донбасі

Інформація про захоплення військовослужбовцями України села Старомар'ївка, що розташоване у "сірій зоні" Донецької області це чергова спроба Російської Федерації звинуватити Київ у порушенні лінії розмежування.

Про це заявили у пресцентрі штабу ООС.

Терористи сім разів порушили "тишу" на Донбасі: загинув один боєць ЗСУ "Сьогодні у соціальних мережах поширилася інформація про ніби то захоплення українськими військовослужбовцями між позиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що неподалік населеного пункту Гранітне", - пояснили у штабі.

Командування Об'єднаних сил заявляє, що ця інформація є неправдивою. Це чергова спроба незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування.

У пресцентрі штабу ООС підкреслили, що саме на цій ділянці іррегулярні збройні формування РФ на території ОРДЛО, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Позиції українських військових залишаються незмінними", - наголосили у штабі.

Терористи на Донбасі всю ніч обстрілювали селище Гранітне Нагадаємо, українські ЗМІ з посиланням на джерело у Міноборони повідомили, що українські військові на Донбасі повернули під контроль Києва село Старомар'ївка, що знаходилось у "сірій зоні" Донецької області.

Нагадаємо, що 25 жовтня російські найманці на Донбасі чотири рази обстріляли позиці ЗСУ, внаслідок чого двоє українських отримали поранення.

До того ж Україна в ОБСЄ заявила, що ситуація на Донбасі загострюється, так збройні формування Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил продовжують регулярний обстріл позицій українських військових. Зокрема ділянки розведення сил перетворюються на "гарячі точки".

Раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала, що збройні формування Російської Федерації на Донбасі розмістили танки і бронемашини поза межами визначених районів відведення, що може свідчити про спроби посилення підрозділів окупантів на лінії розмежування. за матеріалами Прямий канал.