COVID-19: в Україні зафіксовано 15 053 нових випадків
15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано - 4 376 осіб;
летальних випадків - 267;
одужало - 6 514 особи;
здійснено тестувань за добу - 118 780 (зокрема методом ПЛР - 53 039, методом ІФА - 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 43 959).
За весь час пандемії в Україні
захворіло - 1 504 076 осіб;
одужало - 1 244 190 осіб;
летальних випадків - 29 253;
проведено ПЛР-тестувань - 7 520 147.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.