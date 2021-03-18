COVID-19: в Україні зафіксовано 15 053 нових випадків

15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано - 4 376 осіб;

летальних випадків - 267;

одужало - 6 514 особи;

здійснено тестувань за добу - 118 780 (зокрема методом ПЛР - 53 039, методом ІФА - 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 43 959).

За весь час пандемії в Україні

захворіло - 1 504 076 осіб;

одужало - 1 244 190 осіб;

летальних випадків - 29 253;

проведено ПЛР-тестувань - 7 520 147.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.