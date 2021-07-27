COVID-19: вВ Україні за добу 681 новий випадок

681 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 липня 2021 року. Зокрема, захворіли 37 дітей та 5 медпрацівників. Про це йдеться у Telegram-каналі "Коронавірус-інфо".

Також за минулу добу: госпіталізовано - 266 осіб; летальних випадків - 27; одужало - 515 осіб; здійснено тестувань за добу - 44 739 (зокрема методом ПЛР - 22 330, методом ІФА - 8 918); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 13 491.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 249 344 особи; одужало - 2 184 880 осіб; летальних випадків - 52 876; проведено ПЛР-тестувань - 11 301 274.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.