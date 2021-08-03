День захисника України перейменували. Зеленський підписав закон

Свято День захисника України, яке країна відзначає щороку 14 жовтня, перейменували. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу глави держави.

Відтепер свято буде називатися Днем захисників і захисниць України.

"Документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни та належному вшануванню воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками брали участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ВР закон підтримали 317 народних депутатів.