День захисника України перейменували. Зеленський підписав закон
Свято День захисника України, яке країна відзначає щороку 14 жовтня, перейменували. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу глави держави.
Відтепер свято буде називатися Днем захисників і захисниць України.
"Документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни та належному вшануванню воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками брали участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у ВР закон підтримали 317 народних депутатів.