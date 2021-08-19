До 2035 року Україна побудує великий флот, - Володимир Зеленський

В Україні до 2035 року планують реалізувати велику програму з розбудови військово-морського флоту. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам з Криму.

"Щодо нашого військово-морського флоту - зараз у нас є три етапи. До 2035 року - будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності - він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій - до 2035 року", - розповів Глава держави.

Президент зауважив, що в Україні створюється інфраструктура для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. Крім того, планують розпочати розбудову військово-морських баз.

"Першою будуватиметься (військово-морська база. - Ред.) у Бердянську. Ідея - в підтримці цього проєкту з боку Європейського Союзу, з боку Великої Британії, США. Ми точно отримали повну підтримку цього проєкту з боку Великої Британії. У мене буде зустріч з Президентом США, і це (розбудова Військово-Морських сил України. - Ред.) є частиною нашої зустрічі і частиною Кримської платформи", - повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що питання розблокування Чорноморського й Азовського узбереж є частиною деокупації Криму.

За його словами, Україна збільшує присутність флоту союзників з країн НАТО в акваторії Чорного й Азовського морів.

"Це не тільки питання Sea Breeze, це і ставлення, і постійна робота, співпраця нашого Міністерства оборони зі США та країнами Євросоюзу. Також у нас є реальні домовленості в цьому напрямі з Туреччиною та Великою Британією", - наголосив Глава держави. За матеріалами Урядовий Кур'єр.