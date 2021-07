До Чорного моря прямує американський військовий корабель

Транспортно-десантний корабель ВМС США Yuma прямує до Чорного моря. Його метою є проведення операцій з союзниками та партнерами по НАТО, йдеться в заяві 6-го флоту США.

"USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит на північ до Чорного моря, щоб працювати з союзниками та партнерами по НАТО", - йдеться у повідомленні.

BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw

- U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) July 8, 2021

З 28 червня по 10 липня у Чорному морі проходять щорічні військові навчання Sea Breeze. Співорганізаторами є Україна і США, а загалом у маневрах беруть участь понад 30 країн.

За матеріалами UA.news