До Ради зараз пройшли б п'ять партій

До Верховної Ради пройшли би партії «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа - За життя», «Батьківщина» та «Сила і честь», подолавши 5-відсотковий бар'єр, якби парламентські вибори відбулись найближчої неділі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру «Социс».

Так, серед усіх опитаних за партію «Слуга народу» проголосували б 16%, за «Європейську солідарність» - 13,9%, за ОПЗЖ - 10,3%, за ВО «Батьківщина» - 9,8%, партію «Сила і честь» - 5,3%.

Серед респондентів, які визначилися з вибором, партію «Слуга народу» підтримав би 21%, «Європейську солідарність» - 18,2%, ОПЗЖ - 13,6%, «Батьківщину» - 12,9%, партію «Сила і честь» - 7%.

11,3% громадян відповіли, що проголосували б проти всіх, 3,5% не підуть на вибори, а 9,1% не визначилися з вибором.

Опитування проводилося 28 травня - 3 червня методом CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера. В опитуванні взяли участь 2 тисячі респондентів.