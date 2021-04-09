Доба на Донбасі: 15 порушень, один захисник загинув

За минулу добу, 8 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування РФ 15 раз порушили режим припинення вогню, з яких 11 обстрілів позицій українських захисників, 2 обстріли цивільної інфраструктури, одне дистанційне мінування мінами ПОМ-2 й один факт обладнання противником фортифікаційних споруд.

Про це Харків Times дізнався з повідомлення прес-центра Операції Об'єднаних сил станом на 7:00.

В районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік від населених пунктів Піски та Водяне на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське - станкові протитанкові гранатомети.

В районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу селища Луганське.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також в районі Водяного противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

Передові підрозділи ЗСУ зафіксували проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине, а в напрямку селища Зайцеве ворог зробив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7:00 ранку, 9 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. За матеріалами times.kharkiv.ua