Доба на Донбасі: дев'ять обстрілів, одного воїна поранено

Протягом минулої доби, 26 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомлеє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем поблизу Водяного.

З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ - ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя противник два рази відкривав вогонь по українським позиціям, застосувавши гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Стан здоров'я захисника - задовільний.", - йдеться в повідомленні.

На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території.

Станом на 7 годину ранку, 27 квітня, зафіксовано три обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Так, біля Водяного російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру.

Неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Талаківки - зі станкових протитанкових гранатометів. З початку цієї доби бойових втрат серед захисників України немає.