Доба на Донбасі: маємо загиблого й пораненого

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Протягом минулої доби, 27 травня, зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.

Унаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав смертельне кульове поранення, повідомили в штабі ООС.

Так, ворог гатив із мінометів 120 та 82 калібрів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, протитанкових гармат та стрілецької зброї. Під вогонь потрапили Піски, Причепилівка, Опитне, Новгородське, Мар'їнка й Новотошківське.

"У напрямку Новотошківського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям. На обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь", - кажуть в штабі.

Станом на ранок 28 травня зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Авдіївки ворог гатив із мінометів 82 калібру, а біля Водяного - ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів. У районі Гранітного з великокаліберних кулеметів, у цьому ж напрямку з безпілотника скинули два постріли ВОГ-17. У напрямку Пісків вогонь вели зі стрілецької зброї. Маємо пораненого. Воїну надали допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров'я - задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Після початку дії режиму припинення вогню в липні 2020 року в результаті обстрілу з боку російських окупаційних військ загинули 38 українських бійців, ще 115 отримали поранення.

За матеріалами Gazeta.ua