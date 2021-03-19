Доба на Донбасі: шість порушень, загинув український боєць

За минулу добу, 18 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це Харків Times дізнався з повідомлення пресцентра Операції Об'єднаних сил станом на 7:00.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Південне, противник вів вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав несумісне з життям кульове поранення.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного (на Приазов'ї) російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників, використовуючи міномети 120-го калібру та гранатомети різних систем, а поблизу Богданівки - автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українські захисники на дії противника відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на непідконтрольній території.

Зокрема окупанти продовжили практику прицільних обстрілів позицій ВСУ.

Для припинення провокацій українська сторона СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводила режим "Тиша". У кількох випадках для припинення обстрілу в районі Південного та Водяного українській стороні СЦКК доводилося посилати кілька запитів на тишу поспіль і тільки після цього вдавалося припинити провокації.

Основна мета відвертого ігнорування мінських домовленостей з боку російсько- окупаційних військ - спровокувати підрозділи ЗСУ відкрити вогонь.

"Наголошуємо, підрозділи Збройних Сил України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей про припинення вогню та послідовні у виконанні взятих на себе зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Станом на 7:00 ранку 19 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів не зафіксовано. За матеріалами Харків Тimes.