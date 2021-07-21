Доба в зоні ООС: окупанти 12 разів обстріляли позиції ЗСУ, є поранений

Протягом минулої доби, 20 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, з яких 12 обстрілів та 2 прольоти БПЛА.

У районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з мінометів 120- го калібру. Неподалік Мар'їнки російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації 4 рази вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ ворог двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

В напрямку Старогнатівки окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Гранітного противник застосовував озброєння БМП-1.

У районі селища Піски російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових і підствольних гранатометів. Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

На межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Крім того, біля населеного пункту ПІСКИ противник використовував безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 21 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає. З