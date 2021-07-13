Доба в зоні ООС: зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню

Протягом минулої доби, 12 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Такі дані ранкового зведення щодо ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 13 липня.

Зокрема, поблизу ЗОЛОТОГО-4 ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Біля КАТЕРИНІВКИ збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік ВОДЯНОГО, що на Приазов'ї, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в районі населеного пункту МИРОНІВСЬКИЙ був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 13 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік ПІВДЕННОГО окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Збройних Сил України немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4269 транспортних засобів, 4625 осіб, з яких 4410 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялась 5 осіб. Виявлено 39 адміністративних правопорушень. За вказаний період поліцейськими розкрито 26 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1287 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 1361 особа. А через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" - 290 і 328 відповідно.

Як повідомляла група ІС, впродовж доби 11 липня в зоні ООС збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було. За матеріалами sprotyv.info