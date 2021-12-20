Досвід ЗСУ є найкращим у протистоянні з Росією - міністр оборони

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що досвід Збройних сил України є найкращим досвідом у протистоянні Російською Федерацією, передає УНН із посиланням на інтерв'ю міністра для "АрміяInform".

"Не тільки Україна зацікавлена бути членом безпекових альянсів, а й інші країни, у тому числі Королівство Данія, я думаю, будуть зацікавлені бути з нами в різних альянсах. Тому що той досвід, який мають українські Збройні сили, напевно, сьогодні це найкращий досвід протистояння агресору такої потужності", - сказав Резніков.

Він додав, що Україна може співпрацювати на двосторонніх засадах із країнами Nordic Group, зокрема Балтією, Данією, Норвегією, Швецією, Фінляндією та Великою Британією для посилення країн. "Тобто це буде win-win situation", - наголосив міністр.

Також Резніков заявив, що Україна має суверенне право приєднуватися до будь- якого альянсу згідно з рішенням Бухарестського саміту 2008 року. "Де було офіційно сказано, що Грузія та Україна мають відчинені двері для вступу до НАТО", - наголосив він.

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія ще не прийняла рішення про можливе вторгнення в Україну.

Салліван також заявив, що США готові обговорювати з Росією переданий їй список вимог щодо гарантій безпеки, але Вашингтон має і власні пропозиції.

Зміст цього списку з восьми пунктів, переданого американській владі, російське МЗС розкрило 17 грудня. Зокрема, Росія вважає, що США не повинні створювати військові бази на території країн, що раніше входили в СРСР, і закликає Вашингтон прийняти зобов'язання виключити подальше розширення НАТО в східному напрямку. Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що переговори з Росією з безпеки повинні відбуватися за участю партнерів США в Європі. В Євросоюзі підкреслили, що Росія повинна приймати і поважати право інших країн вибирати свою зовнішню політику і союзи, в які вони хотіли б вступити.

Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

На тлі цього президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден 7 грудня провели двосторонні переговори через відеозв'язок, які тривали дві години.

Як заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу за підсумками переговорів Путіна і Байдена, Джо Байден не пішов на поступки Володимиру Путіну щодо гарантій не дозволити Україні вступити в НАТО.