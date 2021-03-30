Дрон ОБСЄ зафіксував "Гради", "Гвоздики", танки та ракетні комплекси окупантів

Збройні формування РФ та її найманці грубо порушують двосторонні домовленості щодо відведення важкого озброєння вздовж лінії розмежування на території Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію Української сторони СЦКК.

Зазначається, що 26 березня безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіусу дії здійснював плановий політ над непідконтрольною урядові України територією та зафіксував озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення.

"На полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка - 2 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" калібру 122 мм та 3 причіпні гаубиці Д-30 "Жаба" калібру 122 мм. А поблизу населеного пункту Садовий, 2 одиниці реактивних систем залпового вогню БМ21 "Град". Того ж дня було зафіксовано велику кількість озброєння та військової техніки, які були розміщені за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння на тимчасово окупованих територіях Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на полігоні поблизу Бугаївки зафіксовано зенітно-ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10" та 15 танків, а також 33 бойові броньовані машини, на 3 з яких були встановлені зенітні установки ЗУ-23.

Крім того, 24 танки, 9 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" калібру 122 мм та 6 причіпних гаубиць зафіксовано на полігоні, поблизу населеного пункту Мирне, де за даними повітряного спостереження, додатково виявлено 21 одиницю бойових броньованих машин.

На полігоні поблизу населеного пункту Круглик зафіксовано 12 танків, а на полігоні поблизу н. п. Міусинськ - 11 танків. Ще 2 танки зафіксовано на полігоні поблизу Мирного. Три бронетранспортери БТР-80 знаходилися в населеному пункті Катеринівка.

У пресслужбі наголосили, що збройні формування Російської Федерації та її найманці, попри підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню, і надалі здійснюють переміщення озброєння та військової техніки з метою проведення бойового злагодження та вишколу особового складу.

Зокрема, російські найманці продовжують практикувати застосування сучасних засобів РЕБ з метою перешкоджання роботі БПЛА патрулів ОБСЄ. Перешкоджання сигналові GPS внаслідок глушіння відбувалися уздовж усієї лінії розмежування. Протягом 26-28 березня зафіксовано понад десять таких порушень.

У штабі також повідомили, що 28 березня, перебуваючи поблизу Василівки на непідконтрольній Урядові України території, що за 20 км від Донецька, під час здійснення польоту БПЛА СММ малого радіуса дії, спостерігачі чули 3 постріли зі стрілецької зброї у напрямку БПЛА. Команда Місії приземлила БПЛА та залишила цей район.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня ОБСЄ зафіксувала танки та "Гвоздики" окупантів поблизу Новоселівки. За матеріалами Укрінформ.