Джо Байден відреагував на штурм Капітолію: Це заколот, а не протест

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні "заколотом".

Про це повідомляє CNN.

"Те, що відбувається в Капітолії - заколот, а не протест!", - зазначив Байден.

За його словами, Трамп повинен негайно виступити по телебаченню і зажадати припинити облогу Конгресу.

Зазначимо, Дональд Трамп вже закликав прихильників до порядку і просить їх не атакувати поліцейських.

"Я прошу всіх в Капітолії США зберігати мир. Ніякого насильства", - написав він у Twitter.

Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео).

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США зупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні.

Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожували скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує "пекельну битву" за посаду президента, якщо демократи "захоплять" Сенат та Білий дім. За матеріалами Главком.