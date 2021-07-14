Експерти прогнозують, що черговий спалах коронавірусу в Україні варто очікувати цього літа

Експерти Київської школи економіки заявили, що черговий спалах коронавірусної хвороби слід очікувати вже цього літа. Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо", передає УНН.

"У липні-вересні ми не прогнозуємо великого збільшення показників смертності навіть в разі спалаху. Водночас спалах очікується вже цього літа", - сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

За даними експертів Київської школи економіки, ситуація із захворюваністю на COVID в Україні наразі стабільно позитивна, проте новий спалах епідемії очікується вже цього літа.

Наразі добові показники госпіталізації падають на 10% щотижня, кількість пацієнтів - на 15%. Середньодобова смертність загалом по Україні становить 17 померлих на добу.

Зовнішньою загрозою є зростання захворюваності в країнах Європи. Цей спалах незабаром може прийти в Україну. Тому фахівці наголошують, що вакцинація проти COVID-19 є критично важливою.

В Україні зафіксовано вже 2,242 млн випадків коронавірусної хвороби COVID- 19, приріст за добу, 13 липня, - понад 500, що більше, ніж напередодні. Госпіталізовано за добу при цьому 409 осіб, зростання у порівнянні з показником днем раніше.

14 липня стало відомо, що у Закарпатській області лабораторно підтвердили два випадки штаму коронавірусу "Дельта". За матеріалами УНН.