Focus: П'ять можливостей для майбутнього Трампа. В'язниця, заснування партії або вічний порушник спокою

100 днів минуло відтоді, як Дональд Трамп програв на президентських виборах. Однак запеклі прихильники й великий вплив в американській політиці у нього все ще є. Тепер він стоїть на роздоріжжі: він може стати впливовим сірим кардиналом консерваторів - або відправитися у в'язницю, - пише німецький журнал Focus.

Зазвичай всі колишні президенти займаються одним і тим же: вони збирають пожертви для своєї партії, виступають на урочистостях з приводу закінчення школи та пишуть мемуари. Але оскільки 4-річне президентство Трампа було далеким від звичайного, таким же, ймовірно, буде і його майбутнє

Чи залишиться він у заголовках? Чи залишиться він у політиці? Ось п’ять сценаріїв постпрезидентства Дональда Трампа.

1) Засудження Сенату: республіканці хочуть позбутися Дональда Трампа

Дональд Трамп не впливає на деякі майбутні сценарії. Щойно розпочалася друга процедура імпічменту проти нього, і демократи твердо налаштовані перешкодити йому знову балотуватися на політичну посаду.

Але навіть у його власній партії серед республіканців є голоси, які хочуть позбутися його, щоб реабілітувати партію. Згідно з новим опитуванням, більшість американців хотіли б бачити, як його засуджують за підбурювання заворушень у Капітолії в січні. І серед опитаних є республіканці.

Консерватори розділилися у своїх стосунках з Трампом. Але навряд чи 17 сенаторів-республіканців проголосують за засудження Трампа. І це була б необхідна більшість. Але процес все ще триває, і є шанс, що республіканці захочуть позбутися свого експрезидента.

2) Звинувачення і злочини: Трамп відправиться у в'язницю

Ще одна доля, на яку не може вплинути 74-річний Трамп, залежить від кримінального переслідування стосовно нього. Найближчим часом може бути подано безліч позовів проти нього або його компаній. Правоохоронні органи по всій країні, міністерство юстиції, генеральна прокуратура в Нью -Йорку - всюди зараз вивчаються звинувачення щодо Трампа і його сім'ї.

Юридичні розбирання не тільки коштують величезних грошей, вони можуть також нашкодити його репутації. Оскільки Трамп досі вважається лідером у своїй партії, він має за собою владу та своїх прихильників, він, так би мовити, є королем серед республіканців. Але це повинно змінитися, якщо він буде засуджений, оскільки це змусить партійних колег дистанціюватися від нього.

Для Трампа справи можуть погіршитися, коли мова заходить про злочини, наслідком яких є потенційний термін ув’язнення. Уже зараз відомо про різні звинувачення у зв'язку з ухиленням від сплати податків, шахрайством і відмиванням грошей. Покарання за ці злочини в США великі, а після безславного закінчення президентства Трамп може позбутися свого бонусу як важливої персони.

Хоча і слід припускати, що прихильники девізу Трампа "Зробимо Америку великої знову" як і раніше будуть підтримувати його і Трамп буде видавати себе за свого роду політв'язня, його дійсна можливість займатися політикою, бувши у в'язниці, буде обмеженою.

3) Втеча з США у зв'язку з кримінальним переслідуванням

Колишні президенти справді їздять за кордон - але, як правило, не для того, щоб уникнути американських правоохоронних органів. Дональд Трамп міг би розглядати це як можливість, якщо звинувачення проти нього сформуються. У той час як в Європі його напевно не прийняло б жодна держава, в інших країнах справи виглядають краще: Трамп завжди підкреслював свої хороші відносини з Володимиром Путіним, і тому Росія могла запропонувати йому захист. Саудівська Аравія чи Ізраїль також можуть бути розглянуті, якщо дотримуватися оцінки "Інституту Брукінга".

Але для Трампа в цьому є і складність: його вдень і вночі стереже розвідслужба - і це, ймовірно, значно ускладнить втечу

4) Дональд Трамп, сірий кардинал Республіканської партії

(...) За останні п'ять років Трамп створив навколо себе культ особистості, і тепер за ним стоїть могутній рух MAGA ("Зробимо Америку великої знову"): люди, які зробили його президентом, безумовно вірили в його небилиці в минулому і які довели у час штурму Капітолію 6 січня, що в ім'я Трампа вони готові на багато що Скільки влади буде у них після президентства Трампа, можуть показати проміжні вибори через два роки і праймеріз напередодні президентських виборів 2024 року. У Дональда Трампа і тоді може виявитися досить впливу, щоб направити голоси прихильників руху MAGA на користь обраного ним кандидата - чи навіть самого себе, якщо він знову висуне свою кандидатуру.

5) Експрезидент заснує нову "Патріотичну партію"

Як повідомляло видання The Wall Street Journal, у свої останні дні перебування на посаді президента Дональд Трамп обговорював заснування нової партії під назвою" Патріотична партія ". І, згідно з опитуванням Hill-HarrisX, дві третини республіканських виборців були б готові вступити в цю партію.

Але незрозуміло, чи Трамп насправді реалізує цю ідею, чи це лише потужна загроза внутрішньопартійним критикам.

Тому що, як би деякі республіканські політики не хотіли позбутися Трампа - це було б катастрофою для партії. Тому що нова партія Трампа відверне республіканців від виборців: ще більш консервативна, ще більш екстремальна.

Як би деякі республіканські політики не хотіли позбутися Трампа - це було б катастрофою для партії. Бо нова партія Трампа відверне від республіканців виборців: ще більш консервативна, ще більш екстремальна.

Однак для демократів було б сценарієм мрії, якщо консерватори розірвуть один одного.

Адже крило Трампа, можливо, не настільки велике, щоб дійсно отримати шанси на політичну посаду - але, ймовірно, досить велике, щоб розгромити шанси республіканців на виборах.