Форум «Україна 30. Міжнародна політика» стартує 5 липня

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 5 липня, візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Міжнародна політика».

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Як зазначається, основними темами заходу, який триватиме у столиці три дні, стануть стратегічні цілі України, зокрема інтеграція до Європейського Союзу та НАТО, практичні виміри зовнішньої політики, а також енергетична безпека.

Крім того, на форумі обговорюватимуть питання підтримки українського бізнесу на зовнішніх ринках як пріоритет зовнішньої політики, енергетичну дипломатію, а також розвиток логістичних можливостей України та ймовірні спільні транспортні й інфраструктурні проєкти.

У заході візьмуть участь представники Офісу Президента, Міністерства закордонних справ та інших відомств, народні депутати, представники ЄС, міжнародні партнери та експерти.

Трансляція форуму здійснюватиметься у Ютьюбі та Фейсбуці.

Як повідомили Укрінформу організатори, у перший день форуму, який відкриє Президент Володимир Зеленський, виступлять міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас. Щодо Угоди про асоціацію з ЄС та шлях до членства в НАТО висловляться представники Міністерства закордонних справ, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Представництва ЄС в Україні, посольств Польщі, Естонії, Латвії, місії України при НАТО, МЗС Грузії, а також народні депутати.

Другий день буде присвячений практичним вимірам зовнішньої політики. Він розпочнеться з виступу першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової. Спікери та учасники заходу говоритимуть про Кримську платформу як зовнішньополітичний інструмент реалізації стратегії деокупації Криму, про політику сусідства України з державами Євросоюзу, а також про всесвітню українську спільноту.

Векторам зовнішньої політики та енергетичній безпеці буде присвячений третій день форуму. На цю тему виступить перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко. Темами для обговорення стануть також підтримка українського бізнесу на зовнішніх ринках як пріоритет зовнішньої політики, енергетична дипломатія, вигідне географічне розташування України: спільні транспорт та інфраструктурні проєкти, логістичні можливості.