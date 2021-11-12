Футбол: збірна України зіграла внічию у спарингу із Болгарією

Напередодні заключного поєдинку групового турніру європейської кваліфікації ЧС-2022 збірна України провела в Одесі спаринг із болгарами, повідомляє кореспондент УНН.

Неузгоджені дії двох центральних оборонців "жовто-блакитних" призвели до пропущеного голу на 35 хвилині. Тимчик невдало поставив корпус Кірілову, який і зумів розстріляти володіння Бущана - 0:1.

Відігратися команді Петракова судилося лише на 79 хвилині. Після елегантного закиду Зінченка до штрафної, м'яч був вибитий за межі карного майданчику. Його там підхопив Тарас Степаненко і завдав потужного пострілу низом - 1:1.

Склад збірної України: Бущан (Різник, 46), Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Соболь (Коваленко, 68), Зінченко, Сидорчук (Степаненко, 46), Маліновський (Гармаш, 78), Ярмоленко (к), Зубков (Циганков, 61), Довбик (Яремчук, 46).

Українська збірна проведе наступний поєдинок 16 листопада проти Боснії й Герцеговини на виїзді. За матеріалами УНН.