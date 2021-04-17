Голова Подільського району Києва помер від COVID-19

Ввечері 16 квітня голова Подільського району Києва Віктор Смирнов помер від коронавірусу

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

"Годину тому від коронавірусу помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов. Понад три тижні лікарі боролися за його життя. Але через ускладнення від хвороби медицина, на жаль, не перемогла", - написав Кличко.

Віктор Смирнов працював у Подільській райдержадміністрації 7 років, із яких останні три роки очолював її.

"Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район та своє місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно", - додав Кличко.

За матеріалами Еспресо TV