Євросоюз готовий вводити жорсткіші санкції проти Росії
Країни заходу об'єднуються проти Росії
Готовність до ще жорсткіших санкцій та заклик не допустити запуску другого "Північного потоку". Європарламент ухвалив різку стосовно Росії резолюцію.
Про що саме йдеться в документі? І як там згадується Україна - розкаже Олена Абрамович.
Євросоюз має об'єднатися зі США та іншими союзниками, аби зупинити Росію у спробі дестабілізувати демократичний світ,- вважають євродепутати. Зробити це пропонують шляхом нових санкцій та протидії незаконним фінансовим потокам. А ще украй потрібно зменшити залежність від російських газу, нафти та іншої сировини.
Сергей Лагодинський, євродепутат від Німеччини:
Нещодавня згода між Німеччиною та США щодо будівництва "Північного потоку- 2", досягнута за спиною України. І це рішення, яке Меркель і Макрон зробили без участі європейців. Це стосується наших інтересів. І, як наслідок, у Москві задоволено посміхаються.
Покрокову інструкцію - яким саме має бути курс ЄС щодо Росії євродепутати закріпили в резолюції. Проголосували її упевненою більшістю. Україна й Грузія в документі згадуються як важливі східні сусіди, яким треба допомагати вистояти проти російської агресії. Надій на те, що Путін відступить сам - нема, резюмували парламентарії.
Сандра Калнієте, депутатка Європарламенту від Латвії:
Від часу мого останнього звіту у 2019 році щодо відносин ЄС і Росії, Кремль лише додав темних епізодів до великого послужного списку. Стало чітко зрозуміло - причин для оптимізму щодо російсько-європейських взаємин немає.
Андрюс Кубілюс, литовський євродепутат, доповідач по резолюції:
Ми хочемо мати хороші відносини з Росією, але це залежить від Росії. З Федерацією, якою керує авторитарний, клептократичний та агресивний, як всередині країні, так і ззовні, режим Путіна, неможливо мати хороші взаємини. Сьогоднішня Росія - це найбільша загроза європейській безпеці.
Не оминули увагою і новий сплеск репресій РФ проти кримських татар - ідеться, зокрема, про недавній арешт заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та ще чотирьох кримськотатарських активістів. Очільник українського МЗС привітав такі кроки Європарламенту.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Для нас дуже важливо, що одним з головних підходів щодо відносин з РФ є неможливість повернення до нормальної співпраці, поки РФ не припинить агресивну політику та гібридну війну проти ЄС, країн Східного партнерства, до якого належить і Україна. А територіальність України, Молдови та Грузії не буде відновлено в межах міжнародно визнаних кордонів.
На завершення, Європарламент попросив у ЄС бути готовим не визнавати Держдуму Росії - якщо вибори до неї цієї неділі відбудуться з порушенням демократичних принципів та міжнародного права. За матеріалами Подробности-ТВ.