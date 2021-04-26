Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива 26 квітня успішно захистив кандидатську дисертацію із державного управління. Члени атестаційної комісії одностайно проголосували за надання нардепу ступеня "кандидата наук".

Про це повідомляє "Українська правда".

"Народний депутат Ілля Кива став кандидатом наук із державного управління. Захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти", - йдеться у повідомленні.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які висвітлювали цю подію, та зазначив, що "не сподівався на такий ажіотаж".

На думку Киви, "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою". Читайте також: Місяць під санкціями: що змінили рішення РНБО проти Медведчука

За повідомленням журналістів, невідомі особи блокували двері аудиторії, в якій проходив захист нардепа. На запитання, ким є ці люди, Ілля Кива відповів: "Студенти чи, може, аспіранти". Надалі ці персони супроводжували Киву до вбиральні. Що відомо У лютому 2021 року у Києві поліція вилучила кілька одиниць зброї та гранати у приміщенні, де, за версією членів громадської організації "Національний корпус", перебували "проросійські провокатори від ОПЗЖ". Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Згодом, депутат від ОПЗЖ Ілля Кива підтвердив, що за вказаною адресою розташована офіційно зареєстрована ним організація, і там "проводяться спортивні змагання".