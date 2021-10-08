Інфляція прискорилася до 11%. Що найбільше подорожчало у вересні

Інфляція на споживчому ринку у вересні 2021 року в порівнянні з серпнем склала 1,2%, з початку року - 7,5%, до вересня минулого року - 11%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%.

Найбільше (на 13,6%) подорожчали яйця. На 3,7-1,1% зросли ціна на сало, овочі, молоко і молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, олію, хліб. Водночас на 3,4-0,1% подешевшали фрукти, соняшникова олія, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Одяг та взуття подорожчали на 7,9%, зокрема взуття - на 8,2%, одяг - на 7,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,6% Держстат пояснює підвищенням цін на природний газ - на 1,8%, утримання і ремонт житла на 1,4%, оренду житла - 0,9%.

У липні інфляція вперше з початку року досягла двозначних показників. У серпні зафіксована дефляція у порівнянні з попереднім місяцем. 7 жовтня гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала спрогнозував, що інфляція в Україні повернеться до докризового рівня до кінця 2022 року. За матеріалами LIGA.Бізнес