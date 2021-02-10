Катастрофа МАУ в Ірані могла бути невипадковою: Україна досліджує секретні плівки

Українські правоохоронці вивчають аудіозапис, який може доводити, що знищення літака авіакомпанії МАУ в Ірані було навмисним.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає"Інтерфакс-Україна".

"З ранку нами проведена серія телефонних розмов з представниками органів досудового розслідування і прокуратури, які перебувають на контакті з нашими іноземними колегами і координуватимуть зусилля із дослідження цього запису з метою встановлення його автентичності", – сказав він.

Дипломат зазначив, що ключовим для України є відновлення справедливості і встановлення правди.

"Ми встановимо, що сталося тієї ночі. Україна та світова спільнота не дозволять, щоб чиїсь інтереси – чи то нації, чи то окремих громадян – були вищі за людські життя, права людини та систему безпеки польотів. Для цього ми використовуватимемо всі наші можливості", – вказав заступник міністра.

Також Єнін додав, що через кілька тижнів українські органи безпеки висловлять свої коментарі щодо проекту технічного звіту. Після цього Іран передасть його на розгляд Міжнародної організації цивільної авіації.

"Україна разом із Канадою, Великою Британією, Швецією та Афганістаном, які є членами спільної координаційної групи, ніколи не допустять, щоб ця трагедія забулася і хтось вийшов сухим з води. Спільно ми доведемо цю справу до кінця, правда буде встановлена, а справедливість забезпечена", – запевнив дипломат.

Телеканал CBC повідомив, що канадські спецслужби отримали плівку, на якій людина, схожа на міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа, обговорює з кимось можливість навмисного знищення українського лайнера.

Він також стверджує, що правда про катастрофу літака "ніколи не буде розкрита на найвищому рівні уряду та збройних сил Ірану".

В іранському МЗС поставили під сумнів достовірність аудіозапису. Там стверджують, що висловлювання, які приписуються Заріфі, суперечать його культурі мови.

Пасажирський лайнер МАУ, на борту якого були 176 осіб, серед них і 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня. Відповідальність за те, що сталося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу". За матеріалами Сьогодні.