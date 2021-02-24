Кличко показав Разумкову, як працює система "Рада-4", що не дозволяє "кнопкодавити"

Мер Києва Віталій Кличко показав спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, як у Київраді працює система голосування "Рада-4".

"Друзі! Показав сьогодні голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову як у Київраді працює система поіменного голосування "Рада-4", що унеможливлює неперсональне голосування депутатів. Пан Разумков зміг її особисто випробувати", - написав Кличко у фейсбуці.

Кличко зазначив, що у системі "Рада-4" реєстрація кожного депутата відбувається за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно. При цьому утримувати кнопки необхідно весь час, поки триває процедура голосування. Таким чином депутат не може проголосувати й за себе, і за когось із колег, на відміну від системи "Рада-3", якою користуються у парламенті.

Також, система "Рада-4" передбачає використання пультів і моніторів, де можна ознайомитись з порядком денним засідання, з проектами рішень, а також записатися на виступ.

"Жодного разу з 2015 року, відколи встановили цю систему, у Київраді не було блокування трибуни, бійок чи конфліктів. Якщо депутати не погоджуються з голосуванням за ті чи інші проекти рішень, вони виймають картки. Кворуму немає - і нам потрібно шукати компроміс", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, "Раду-3" встановили у 2002 році. У 2008 році її модернізували, передбачивши голосування за допомогою сенсорної кнопки, але її так і не ввели в експлуатацію. Під час тестування "Ради-3" виявили можливість обдурити її за допомогою телефону або зубочистки.

У 2015 році у Київраді встановили систему "Рада-4" із сенсорною кнопкою. Вона обійшлася місцевому бюджету в 13 млн гривень.

Впровадити й контролювати персональне голосування депутатів пробували й у 2012 році. Тоді парламент прийняв закон, який зобов'язує депутатів ставити особистий підпис перед початком засідання парламенту, а також обов'язкове голосування депутата, навіть якщо він "утримався".

У серпні 2019 року фракція "Слуга народу" анонсувала перехід на нову систему голосування "Рада-4". За матеріалами LB.ua