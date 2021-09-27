Кучма у Києві зустрівся зі спецпредставником голови ОБСЄ в Україні

У Києві відбулася зустріч другого президента України (1994-2005 рр.) Леоніда Кучми зі спеціальним представником чинного глави ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннуненом, сторони обговорили перебіг імплементації Мінських домовленостей.

"Зустріч відбулась з ініціативи посла Кіннунена. Леонід Кучма привітав пана посла із початком його роботи в Україні та в ТКГ і побажав успіхів у справі відновлення миру в нашій державі. У розмові йшлося про перебіг імплементації Мінських домовленостей", - написала прессекретар Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

Так, Кучма наголосив на першочерговості виконання саме блоку з безпеки: повне припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань і техніки, відновлення Україною контролю над кордоном. За матеріалами Інтерфакс-Україна.