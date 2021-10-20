Лідерка німецьких «Зелених» Бербок проти введення в експлуатацію Nord Stream 2

Лідерка німецької партії «Зелених» Анналена Бербок вважає, що газопровід Nord Stream 2 не повинен отримати експлуатаційний дозвіл.

Про це вона заявила виданням групи Funke media, передає Укрінформ.

Бербок висловилася за те, щоб зараз не видавати ліцензію на експлуатацію трубопроводу через невідповідність проєкту європейській газовій директиві. Вона зауважила, що відповідно до європейського енергетичного законодавства, оператор трубопроводу повинен «бути іншим, ніж той, хто прокачує газ».

«Поки це один і той самий концерн, операційна ліцензія не повинна видаватися», - заявила політик.

Бербок також звинуватив Росію у веденні «гри в покер» з цінами на енергоносії. «Ми не повинні дозволяти себе шантажувати», - попередила вона.

В іншому інтерв’ю Бербок зазначила, що «проблема в тому, що Росія постачає газ до Європи відповідно до контракту, але газосховища порівняно порожні», і припустила, що, «ймовірно, це було зроблено навмисно російською стороною, щоб змусити швидко ввести в експлуатацію «Північний потік-2», навіть якщо всі законодавчі вимоги ще не виконані. Це стратегічне рішення Газпрому проти європейців».

Наразі Федеральне мережеве агентство розглядає заявку на сертифікацію. Між тим перша гілка трубопроводу вже заповнена так званим технічним газом для тестування. Газпром запропонував обмежені обсяги палива до Європи, мовляв, з метою знизити дефіцит на європейському ринку. Україна продовжує закликати Німеччину та ЄС не застосовувати цей геополітичний проєкт.

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник вітає позицію «Зелених». «Важливо, що лідерка «Зелених» дослухалася до нашого заклику і виступила проти шантажу Путіна та введення в експлуатацію Nord Stream 2, оскільки він суперечить праву ЄС. Вітаємо цю жорстку позицію і сподіваємося, що майбутня коаліція зупинить проєкт», - написав дипломат у Твітері.

«Зелені» розпочинають коаліційні переговори з СДПН і ВдПН і мають шанси ввійти в наступний уряд ФРН. За матеріалами Укрінформ.