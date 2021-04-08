Меркель закликає Путіна зменшити військову присутність на кордонах України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну та обговорила з ним ситуацію навколо України у четвер.

Як повідомляє Україна молода, про це інформує речниця федерального уряду Ульріке Деммер.

"Предметом розмови, серед іншого, стала посилена російська військова присутність поблизу сходу України. Канцлер закликала зменшити підкріплення військ для деескалації ситуації", - повідомила пані Деммер.

За її словами, також було обговорено низку інших питань зовнішньої політики, зокрема Сирію, Лівію й Боснію та Герцеговину. Також порушувалася справа Навального.

Нагадаємо, 30 березня президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели зустріч у форматі відеоконференції. Серед тем, які обговорювалися, була й тема конфлікту на сході України.

Зокрема, Франція заявила, що РФ повинна визнати відповідальність за події на цій території. А Німеччина закликала до проведення перемовин у нормандському форматі для реалізації Мінських домовленостей.

Зауважимо, що останні два тижні попри перемир'я російські окупанти продовжують віроломно вбивати захисників України, а сепаратисти Донецька навіть погрожують наступом.

Як повідомляла "УМ", лише на цьому тижні загинуло п'ятеро бійців ЗСУ на передовій. Зокрема, 8 квітня від кулі російського снайпера під Водяним загинув морпіх Денис Юшко.

За матеріалами Україна молода.