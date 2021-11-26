"Ми повністю готові до будь-якої ескалації" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що можливість початку широкомасштабної війни з Росієєю може бути щодня, але зараз йде залякування, зокрема через ЗМІ. Про це він сказав в ході пресмарафону у зв'язку з екватором каденції.

"Ми повністю контролюємо наші кордони та повністю готові до будь-якої ескалації. Ми щодня отримуємо розвіддані, зокрема від партнерів. Насамперед ми маємо розраховувати на себе, армія у нас потужна", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна повністю контролює кордони і готова до будь- якої ескалації.

"Ми щоденно маємо реальні розвіддані. Ми щоденно отримуємо дані не тільки від нашої розвідки, а також від розвідки країн-партнерів, які нас підтримують...Є і військова допомога, й інформаційна допомога і фінансова. Перш за все, ми повинні розраховувати на себе. Армія у нас потужна. Облаштовуємо [її] новою технікою, збільшуємо заробітну плату, тому що повинні збільшувати мотивацію для наших військових", - зазначив глава держави.

Поки міжнародні лідери та світові ЗМІ продовжують міркувати про останнє нарощування Москвою військової присутності на українському кордоні, президент Росії Владімір Путін спокійно продовжує повільну анексію східної України. Пітер Дікінсон з Atlantic Coucil пише, що Путін створює неформальну імперію на Донбасі та що повільна анексія східної України продовжується.

У геополітичній грі, що розгорнулася, ставки високі для всіх її учасників. Детальніше читайте у статті Володимира Кравченка"Україна - епізод у серіалі, сценарій якого пишемо не ми?".

Дивіться спецтему: Ахметов та держпереворот: президент розповів про внутрішні загрози України Він запрошує бізнесмена на Банкову, або "до відповідних органів". Пресмарафон Зеленського: онлайн Офіс президента сам обирав, які ЗМІ запрошувати. "Пресконференції як приватні вечірки": як журналісти відреагували на закритий прес захід Зеленського Президенту закидають страх гострих питань та ігнорування права на вільний доступ до інформації. Зеленський завтра проведе пресмарафон Він триватиме три години.

За матерiалами ZN.UA